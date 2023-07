Hacía que se sintiera bien ser niña y ahora, mujer

Para Rainwater, Taylor es alguien que escribe sin disculpas desde la perspectiva femenina, y siento que todos crecieron con ella, por lo que todas nuestras experiencias se sintieron conectadas. Hacía que se sintiera bien ser una niña, y ahora, una mujer, con emociones .

Michael Bonshor, profesor de sicología musical en la Universidad de Sheffield (Inglaterra), señala que estudios recientes sugieren que las personas más jóvenes experimentan nostalgia y que el compromiso de la Generación Z con la música de Swift sugiere que esto es cierto .

Esta relación emocional con la música de Swift se ha intensificado mediante señales visuales. A lo largo de su gira, ha usado atuendos específicos que se alinean con las eras de sus álbumes. Desde un resplandeciente vestido dorado de Roberto Cavalli que refleja su característica ropa reluciente de sus primeros días en el campo hasta recuperar sus clásicos gestos con las manos del corazón de Fearless y recrear su camiseta roja 22 diseñada por Ashish.

Bonshor también señala que pueden surgir pautas de nostalgia como resultado de una cultura compartida y experiencias comunes de hechos históricos dentro de los años formativos. Sugiere que la audiencia de Swift puede sentir una nostalgia particular por la era del country pop de la artista: “habrían escuchado Love Story (2008) y We Are Never Ever Getting Back Together (2012), particularmente atractivas para los adolescentes, ya que estaban creciendo”.

Los fanáticos apoyaron a la cantante de Nashville cuando anunció que regrabaría todos sus primeros álbumes de estudio, en 2019. Desde que reveló que las grabaciones maestras originales de sus canciones anteriores se habían vendido sin su conocimiento, ha tomado una posición de principios para recuperar su trabajo y su legado.

La regrabación de Speak Now, de 2010, es la tercera de una serie de lanzamientos. Desde 2019, Swift ha sacado a la luz cinco álbumes de larga duración, dos están grabados con Taylor’s Version. Los fanáticos antiguos y nuevos se comprometieron a deshacerse de las versiones anteriores y, en cambio, se trasladaron a la transmisión de música que la cantante posee directamente.

Sana Noor Haq, de 24 años, vio a Swift en vivo por primera vez en en Wembley en 2018. Como swiftie desde hace mucho tiempo, se sintió vista por la emotividad de la artista: Swift canta abiertamente sobre la pérdida, la amistad y el enamoramiento. Encuentro su viaje de volver a grabar su trabajo increíblemente empoderador. También admiro la forma en que honra a su yo más joven en ese proceso , sostiene. Autoproclamada fanática de Red (Taylor’s Version), etiqueta la renovación de la estrella en 2021 como una segunda experiencia de mayoría de edad .

Los sicólogos etiquetan el lazo entre la música que escuchamos cuando somos adolescentes y adultos como un golpe de reminiscencia . Alexandra Lamont, sicóloga musical de la Universidad de Keele, explica que los fanáticos de los primeros trabajos de Swift que eran adolescentes en ese momento sentirán una gran dosis de nostalgia al volver a visitar las pistas anteriores .

La londinense Briana Bywater, de 33 años, ha visto a Swift en vivo seis veces. Afirma que crecer con su música es un privilegio . En su boda, el año pasado, caminó por el pasillo al ritmo de la balada Wildest Dreams. Escuchar las regrabaciones ahora, precisa, es como enamorarse de (Swift) de nuevo .

En medio del espectáculo, la gira ha destacado la superfuerza de Swift: la cercanía. Pocos artistas logran una serie de fechas en estadios globales con entradas agotadas mientras hacen que todo se sienta íntimo, construido alrededor del fandom y las bromas internas. The Eras Tour es la mayor empresa de Swift hasta el momento. Con fechas recientemente anunciadas en Reino Unido, Europa, Australia y más, la cantante está llevando su música a más personas que nunca. Al hacerlo, abre su comunidad a todos .

Traducción: Juan José Olivares