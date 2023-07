Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 18 de julio de 2023, p. a12

Cada tarde, Miguel Ángel Castillo alista su equipo deportivo con la seriedad de un ritual. En silencio, viste las licras, una camiseta de entrenamiento, los tenis de amortiguación o de suela con clavos para la velocidad y llena un bidón con agua. Todo lo hace con la disciplina y ceremonia de quien se prepara para una cita crucial. En esos momentos está muy concentrado en cada movimiento, una rutina sagrada como la de los atletas en estado puro.

Acompañado por su madre, Elizabeth Betanzo, descienden por las calles escarpadas de una colina en Ecatepec hasta el deportivo Emiliano Zapata, un precario remanso de árboles, canchas de futbol y una pista para correr, aunque no es más que un circuito de tezontle y no un tartán como sería lo adecuado. Como sea, en medio del paisaje árido del pavimento erosionado, de avenidas congestionadas y con el paisaje monótono de casas idénticas en el barrio de Vista Hermosa, en el estado de México, aquello es como un oasis para los jóvenes que desean practicar deporte.

Miguel Ángel apenas llega a las gradas oxidadas en el deportivo, saluda con alegría a sus compañeros. En el atletismo existe una especie de solidaridad gremial, todos se identifican porque comparten el sacrificio, todos tienen metas por cumplir y algún anhelo muy privado. ¿Qué vas a hacer hoy Migue? , le pregunta una chica espigada que es una estupenda fondista. ¿Velocidad o resistencia? , indica otra joven menuda especializada en rapidez. En unos días, el joven corredor viajaba a Puerto Vallarta para un torneo nacional y estaba en proceso de cierre de preparación.

La lotería genética hizo que Miguel Ángel naciera con síndrome de Down hace 22 años. Una espontánea vocación lo convertiría en el a-tleta que encontró en esta actividad el sentido de su existencia. El tesón terminó por trazar el camino que han recorrido en la última década, así en plural, porque para lograr esa andanza fue necesaria la solidaridad de una familia inquebrantable. Unas veces haciendo frente al abandono institucional, otras ante la ausencia o desconocimientode programas de integración efectivos y siempre con las desventajas de la desigualdad social. Así, este joven se hizo deportista de tiempo completo y medallista en diversos torneos nacionales e internacionales. Una elección que vista en perspectiva puede compararse con la carrera de un velocista que sortea una infinidad de obstáculos. Aunque la especialidad de Miguel Ángel son los 800 y mil 500 metros.

De 2018 a 2022 ha ganado muchas competencias, pero las más valiosas son los dos oros y dos platas en Paralimpiadas nacionales y los dos primeros lugares en Paranacionales. Recientemente viajó por primera vez fuera de México, a Bogotá, Colombia, a la Olimpiada Especial, donde volvió con tres metales dorados.

No ha sido fácil que se dedique al atletismo , cuenta Elizabeth, la madre del atleta; de por sí acá en Ecatepec no hay mucho que ofrecer a los jóvenes para que practiquen deporte convencional, o simplemente algo que los saque de las calles, ahora imagínense la situación para la población especial. Ahí sí estamos en el abandono total .

El síndrome de Down es la causa genética más común de discapacidad intelectual en el mundo. Una condición provocada por la presencia de 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales. Las personas en esta situación presentan problemas para desarrollar el lenguaje y la memoria a corto plazo. De acuerdo con el gobierno mexicano, de cada 691 nacimientos hay uno de este tipo. Para darse una idea, durante 2018 en el país nacieron 351 niñas y 338 niños con esta característica, según datos de la Dirección General de Información en Salud. El documento explica que la atención oportuna determinará la calidad de vida y las oportunidades que tendrán.

Sin recursos, el desamparo es mayor