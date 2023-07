Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 18 de julio de 2023, p. a11

Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul, considera que la conquista de México en la Copa Oro debe servir para que dueños y directivos se unan en la elección de un proyecto rumbo al Mundial de 2026. En el caso de que Jaime Lozano sea quien lo encabece, Tuca enfatiza en que el apoyo que hace falta corresponde alos grandes jerarcas de pantalón largo, no sólo a los jugadores.

Jimmy logró apaciguar las cosas y hoy de parte de la prensa las críticas son mucho menores , analiza el brasileño en La Noria. Si lo dejan, me gustaría que hubiera apoyo para él. Lo tiene en lo deportivo, ahora falta el de la directiva. Sabemos lo que pasó con (Diego) Cocca, que entró de una manera medio apretada. Los dueños deben ponerse de acuerdo y respaldarlo. Si hay un grupo que está a favor y otro en contra, es muy difícil .

La experiencia de Ferretti, uno de los entrenadores en la historia de la Liga Mx en ganar siete campeonatos, lo orilla a pensar que es momento de cambiar la dinámica de las cosas. Entre sus argumentos menciona el crecimiento exponencial de la MLS, cuyo torneo atraviesa una nueva revolución con la llega-da del argentino Lionel Messi al Inter de Miami, su rival el próximo viernes en la Leagues Cup.

El boleto para el partido costaba en un inicio 30 dólares, ahora pasó a costar 600. Es el efecto Messi , recalca. Se trata de uno de los mejores jugadores de la historia del futbol. A lo mejor me saco una foto con mi hijo, si es que me da chance. Pero no sólo es el futbolista, sino el ser humano. Un hombre ejemplar. Aun así, cuando entremos a la cancha, veremos de qué cuero salen más correas .

El argentino cumplió un par de años de contrato en el Paris Saint-Germain antes de sorprender al mundo con su traspaso al equipo de Florida. Aunque Tuca enfrenta apuros para repetir los éxitos de otras épocas en La Máquina, uno de los cuatro clubes más populares del país, considera que este torneo puede levantar la moral de sus jugadores.