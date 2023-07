L

as recientes decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos han abierto un caluroso debate sobre el papel que esa institución debe jugar en la interpretación de la Constitución y la codificación de las leyes secundarias que le dan viabilidad.

La cancelación sobre el derecho al aborto, la del programa de Acción Afirmativa y el rechazo a condonar la deuda de los estudiantes de educación superior de bajos ingresos han causado gran molestia en amplias capas de la sociedad, en especial en las mujeres, los negros y latinos, y en general en la población de bajos ingresos.

La discusión sobre la pertinencia de tales decisiones y las bases en que los seis jueces conservadores de la Corte las fundamentaron ha sido prolífica y aleccionadora. La discusión ha trascendido y hoy la pregunta es: ¿qué papel juega la Corte en la sociedad actual? Es evidente que su activismo reciente en temas tan polémicos como el aborto y la Acción Afirmativa, y en un pasado no tan lejano en la forma de financiar las campañas electorales, ha dejado claro que algunos de sus integrantes actúan como miembros de un partido político y no como los jueces imparciales que deben ser. Su tradicional obligación de vigilancia y contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo es cosa del pasado; cada vez es más evidente que su interpretación de la Constitución está matizada por la ideología de sus miembros más conservadores. Esto último se ha convertido en una rémora que no corresponde a las aspiraciones de modernidad de una sociedad que se niega a quedar anclada en el pasado. En la actualidad, la Corte parece navegar a contracorriente de las aspiraciones de la mayoría de la sociedad. En su legado, la distinguida magistrada Ruth Bader Gisnsburg lamentó que la Corte se hubiera convertido en obstáculo para el progreso social y las reformas que cristalicen en ese progreso.