Tres días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el Senado sí ha incurrido en omisión legislativa al no nombrar a los tres comisionados faltantes, Ibarra explicó que esta situación lo imposibilita para cumplir a cabalidad con sus obligaciones.

“Sin instituciones como el INAI obviamente no hay certeza jurídica y la confianza de los inversionistas se esfuma, se va por los altos índices de incertidumbre (…) en el INAI tenemos la firme convicción de que no podemos dejar pasar este momento de coyuntura porque no solamente como mexicanas y mexicanos que somos debemos defender a las instituciones del Estado mexicano, más si éstas a su vez defienden derechos humanos.”