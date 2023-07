Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de julio de 2023, p. 6

Veracruz, Ver., La senadora Xóchitl Gálvez afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un perro oso la semana pasada, al revelar datos sobre contratos de empresas que ella formó hace 31 años.

Gálvez visitó ayer el puerto de Veracruz, como parte de su gira con miras a coordinar al frente opositor integrado por PRI, PAN y PRD. Ahí aseguró frente a militantes y simpatizantes panistas que “el Presidente está apanicado, acaba de hacer un ‘perro oso’, porque publicó la información privada de mi empresa”.