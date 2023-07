No nos impide (realizar asambleas). Hay que leerlo con atención, dice que preferentemente sean en lugares cerrados; no dice que está prohibido, porque eso violenta el marco constitucional de libre reunión, de libre expresión y de libre manifestación de las ideas , puntualizó.

Sin embargo, no descartó que más adelante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera intentar eliminar alguna candidatura, porque son una pandilla de canallas .

En entrevista, el diputado con licencia dijo que la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) no es obligatoria para evitar asambleas informativas en lugares públicos, pues dice preferentemente y, por tanto, yo preferentemente escojo las plazas .

–¿El INE les está apretando las tuercas a quienes aspiran a la candidatura de la alianza morenista?

–Lamento que el INE no haya tenido los redaños para decir desde un principio que ese proceso no va y ya, pero que estén tratando de constreñir cada vez más y ahogarlo es inaceptable, no pueden pasar por arriba de tus garantías y derechos constitucionales.

–¿Y qué tal si luego el Tribunal Electoral les da para atrás cuando ya exista una candidatura?

–El Tribunal Electoral es una pandilla de canallas, pensar que no te pueden hacer una trastada sería ingenuo. Que lo intenten y yo creo que se generaría una respuesta muy enérgica de la gente, querer en la mesa descalificar a alguien es absurdo.