“Yo voy a respetarla (la medida) cuando ya sea firme, porque apenas es un acuerdo de la Unidad de Quejas. Todavía no lo notifica al partido y todavía puede ser interpuesto un recurso (…) vamos a esperar que se agote el procedimiento, pero yo la voy a observar; yo la veo bien, no tengo problema”, indicó.

En tanto, consultado sobre las medidas dictadas por el INE al presidente de la República para abstenerse de opinar sobre temas electorales, tras una queja de la aspirante panista Xóchitl Gálvez, defendió que se trata del derecho de réplica del Presidente , pero apuntó que no ocupará tiempo en descalificar ni hablar de la oposición.

–¿Le preocupa Xóchitl Gálvez? –se le preguntó.

–No me preocupa nada, ni siquiera la menciono, no la menciono, no la descalifico, no la menciono, pero trato de no meterme en eso, la conozco bien, cinco años en el Senado, y no tengo sino expresiones de respeto.

Durante el acto de ayer, al momento que dirigía un mensaje a los asistentes, expresó que la juventud le da energía, pero las palabras que usó terminaron por levantar más risas que aplausos. Los jóvenes, dijo Monreal, “me inyectan de energía, a lo mejor, cada vez que vengan, pierden cinco minutos de vida porque yo se las chupo… abrevo de su energía”.