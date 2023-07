Los Pumas van a Canadá, el sábado enfrentan al Montreal FC... Es una saturación de partidos que no llevan implícita la promesa de calidad y puede provocar hastío o indiferencia, no obstante, los federativos se regodean diciendo que hay 60 millones de fanáticos ávidos de futbol. La verdadera recolección de dólares en taquilla correrá a cuenta de América y Chivas. El día 27 los amarillos chocarán frente al temible St. Louis City –buen reto para André Jardine–, y el Rebaño irá contra el FC Cincinnatti.

De locura el torneo en puerta: 47 equipos disputarán 77 partidos del 21 de julio al 19de agosto, con sedes en ciudades donde hay más afición latina, sobre todo mexicana (no extrañaría una mengua en el envío de remesas), y que transforma al deporte de las patadas en un show. Se alista para el viernes un vistoso evento en el estadio DRV PNK. Así pues, quedó caduca aquella frase de Manolo Lapuente: ¿Quieren espectáculo?... ¡pues vayan al circo!

El capitán de la selección argentina amarró jugoso contrato en la Major League Soccer. Pese a estar en el ocaso de su carrera y con los abucheos franceses, Messi, de 36 años, no sólo se garantizó un sueldo de entre 50 y 60 millones de dólares al año, sino que también será dueño parcial del Inter de Miami en 2025 o 26, cuando decida retirarse. Además, puja con todas sus fuerzas y recursos para sumar al club a su amigo, el uruguayo Luis Suárez.

nter de Miami se dispone a agarrar pichón al recibir al Cruz Azul y hacer una fiesta a sus costillas en el debut de Lionel Messi, en la Leagues Cup. Ciertamente el equipo de la Florida no anda bien, pero con la incursión de Leo y el refuerzo Sergio Busquets considera que a partir del viernes protagonizará un espectacular envión, y hasta puede que su inspiración salpique a la destartalada Máquina, que intentará no hacer el ridículo.

Al América le dieron otra manita en la fecha 3, habilitaron al suspendido Álvaro Fidalgo y los amarillos ganaron la confianza que les faltó en la jornada 1 y de plano los hizo guarecerse en la 2; ahora sí, vapulearon al Puebla. Los hermanos Santos y Atlas dividieron puntos, era de esperarse. Las Chivas dominan la Liga Mx y hasta dieron cuenta del Athletic de Bilbao… Y ahora todos en desbandada a Estados Unidos, a instalarse en hoteles con mall incluido… Se queda la calidad: ¡empezó la Liga Mx Femenil!

La plantilla tricolor está inmersa en la Operación Jimmy , decidida a que Lozano permanezca al frente del Tri y que todos sigan felices. Como divas, como cuando de verdad quieren jugar, se sacudieron la pereza para dar cuenta de una desteñida Jamaica que ofreció su peor versión y les permitió instalarse en la final ante Panamá. Con aceptable desempeño, considerando el nivel del rival, sorprendieron hasta al público que hizo floja entrada en Las Vegas.

Y apareció Ivar Sisniega para aplacar los desbordado ánimos, sobre todo de los jugadores. Que nadie se confunda, si alguien tiene derecho a hacer club de cuates, son los dueños y nadie más. Los futbolistas y técnicos son meros empleados, y si les hicieron el favor de quitar a Diego Cocca con sus entrenamientos dobles y hospedajes de ermitaño, no fue para empoderarlos y apapacharlos, sino para salvar el negocio llamado Copa Oro, el cual estaba en riesgo por el severo disgusto de la afición. Eso quiso decir.

Ganar el certamen no garantiza nada, sin embargo, de nuevo salió a la luz el trato desdeñoso para el técnico mexicano. A Jaime Lozano lo tienen en suspenso, ni sí ni no. No está descartado, pero que tampoco se haga ilusiones y mucho menos que alborote el gallinero...

Santiago Giménez se vistió de héroe y de nuevo los jugadores, con el triunfo y Guillermo Ochoa al frente, piden la continuidad del técnico.