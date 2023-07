En Los Ángeles, varios miles de trabajadores de hoteles estallaron la huelga el lunes pasado. En los meses anteriores, enfermeras y maestros realizaron huelgas en diferentes entidades. A la vez, el sindicato automotriz UAW estará iniciando negociaciones para un nuevo contrato colectivo con las tres grandes fabricantes de autos estadunidenses.

Fran Drescher, presidenta del gremio de actores, declaró: lo que nos está sucediendo a nosotros está ocurriendo en todos los rubros del trabajo. Cuando los patrones hacen que la avaricia de Wall Street sea la prioridad y se olvidan de los esenciales contribuidores que hacen que la máquina funcione, tenemos un problema .

Lo que algunos ya están llamando el verano caliente de los trabajadores sigue revelando la profunda raíz al centro de la política y economía de Estados Unidos; la creciente desigualdad económica. Hay una relación directa y explícita comprobada entre la reducción de la tasa de sindicalización (hoy día, sólo poco más de 6 por ciento del sector privado desde un pico de más de 35 por ciento hace medio siglo) y la concentración cada vez más extrema de la riqueza (5 por ciento más rico controla dos tercios de la riqueza nacional; los tres multimillonarios más ricos tienen más riqueza que 50 por ciento de la población de menor ingreso, (https://inequality.org/facts/wealth-inequality/).

En estas luchas desde Hollywood y los camiones de UPS, hasta los campos de alimento y a las aulas se puede ver la película (¿o es serie?) del futuro político y económico de este país.

Woody Guthrie (nació el 14 de julio de 1912). You gotta go down and join the union. https://www.youtube.com/watch?v=tEf_kbAHT40