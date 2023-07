D

entro de la nómina de mis defectos, no está inscrito el pecado capital de la pereza, enemiga jurada de la virtud teologal llamada diligencia (véanse los catecismos del padre Ripalda y del beato G. M. Bruño). Tampoco, por supuesto, puedo ufanarme de ser un individuo muy hacendoso porque siendo falto de memoria, no me atrevo a mentir para no tener que desdecirme o, peor aún, ser desdicho. Ciertamente proclive a la holganza, laboré desde muy pequeño, pero no por necesidades vitales insatisfechas como techo, vestido y sustento, sino únicamente para ampliar mi cash, expresión que le aprendí a un humilde bolerito, alumno del Politécnico que años después convirtió el cash en dólares y lo transformó en stock exchange o bolsa de valores gringa, que a su vez lo metamorfoseó en el hombre de poder que nunca pudo ser (Salinas dixit), cuando fue Presidente. Si mal no recuerdo, cuando le llamaban: Ernestou, Ernestou, él siempre contestaba: ¡Para servir a usted boss!

Trabajé desde puberto en el comité de cine moral de Saltillo del que ¡Válgame Dios, era yo presidente!, preparando no gelatinas, sino limonadas. Como ven, todo cambia y todo queda, pero lo nuestro es pasar … Aunque en esas pasadas a veces uno se pasa. Una persona digna, honorable y racional no puede pasar de militante de la Cuarta Internacional (o al menos de la Cuarta Transformación) a miembro del Club de Industriales, la Cámara de la Industria de la Transformación, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios o de perdis al Centro patronal o matronal. Múltiples ejemplos nos demuestran que no hay factores definitivos en el desarrollo de una vida. O, ¿qué opinas tú, Benemérito? No es el caso de Cenicienta, que era pobre, discriminada, maltratada, pero audaz e inescrupulosa, y con tiempo, obsesión y cualidades innegables, logró transformar su proyecto de vida: Cambió el rústico calzado de Tepatepec, y los hermosos atuendos de las festividades decembrinas tradicionales en el Valle del Mezquital, por los zapatos Louboutin o Jimmy Choo y las soñadas vestimentas (de perdida infames plagios) de Carolina Herrera.