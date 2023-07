V

an tan adelantadas las campañas políticas, que el nombre del casi seguro próximo presidente (a) de la República se podría conocer en sólo 53 días a partir de hoy, para decirlo con mayor precisión, el próximo 6 septiembre, aunque tomaría posesión hasta el 1 de octubre de 2024. Me estoy refiriendo a la línea de tiempo trazada por Morena, considerando también que los partidos de oposición siguen muy atrás, aunque recientemente el Frente Amplio abrió su propio proceso de selección y anunció que tendrá candidato (a) el 3 de septiembre. Por su lado, MC dice hará su selección posteriormente. Actualmente, los morenistas recorren la república dando a conocer su pensamiento a los futuros electores y terminarán el 27 de agosto. Luego se abrirá una etapa crítica: las encuestas. Del 28 de agosto al 3 de septiembre cuatro empresas pulsarán la opinión ciudadana sobre sus preferencias y el día 6, el partido en el gobierno dará a conocer los resultados; es decir, al elegido (a). Paralelamente, una comisión elabora ya lo que será el plan de gobierno.¿Es inexorable que las cosas ocurrirán así? No. Se alzan como posibles escollos el Tribunal Electoral del Poder Judicial y un no descartado desacuerdo de parte de alguno de los precandidatos.

De sol y sombra