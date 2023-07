Respalda al Presidente, que ha desnudado las mañas de los prianistas

ada día es más frecuente la cadena sincronizada de ataques, mentiras y maledicencias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, viendo que el INE y el Trife están imaginando callar la voz presidencial de sus mañaneras, deseo exponer la siguiente idea, para la atinada sección El Correo Ilustrado.

Ya es tiempo de admitir que la democracia prianista y sus engaños han concluido, que dejó vicios enormes en toda la vida nacional, sobre todo en los procesos electorales y en ámbito de la justicia.

No es la mañanera lo que molesta a los dueños del Prian, sino que el presidente Andrés Manuel esté desnudando, paso a pasito, los procesos amañados de elección de su candidato o candidata para 2024, con esa teatralidad y superficialidad que a muchos mexicanos y mexicanas ya no nos sorprenden.

Por ello, una fracción del INE quiere acallar la voz autorizada y verdadera sobre los patios traseros de la oposición prianista. No a la censura, no a la cerrazón. Ellos no se han cansado de vomitar y acusar al Presidente de mil mentiras. Ahora es tiempo de poseer información verdadera, en línea directa, a pesar de ellos y de los medios de desinformación.

Mtro. José Acevedo Acosta, San Francisco de los Romo, Aguascalientes

Pagos de deuda e inversiones , dos temas esenciales para el país

Dos asuntos de primera importancia en los que deberíamos estar más atentos y reflexivos :

En los últimos tres años 165 millones de nuevos pobres en el mundo , nos dice la ONU, e insta a hacer una pausa en los pagos de la deuda de los países en desarrollo, y no podemos menos que estar de acuerdo con ese llamado, pues en la promotora en México tenemos ya más de tres años insistiendo en la cancelación de la misma, previa auditoría ciudadana donde quedara demostrado su carácter ilegal, ilegítimo y fraudulento señalando sólo de ejemplo el Fobaproa, además de considerar que el pago de los intereses de la misma ascenderá este año a un billón 150 mil millones de pesos, mucho más que lo destinado a los rubros de salud, educación o de todos los programas prioritarios del gobierno.

El otro asunto tiene que ver con la relocalización o llegada de nuevas empresas y grandes inversiones y debemos estar alertas con lo que nos dice la Cepal en cuanto a que en 2022 la inversión extranjera directa en América Latina, liderada por Brasil y México, logró un récord de 224 mil 579 mdd y se tuvo mediocre crecimiento, lo que nos sigue dejando anclados en el subdesarrollo. Todos sabemos que la IED no tiene sentimientos y si un afán desmedido de lucro y de aumento de la tasa de ganancia e incluso es generadora de desempleo pues la tecnología que utilizan no está al servicio de los trabajadores sino del capital.

Sin embargo, en un mundo globalizado no se puede quedar al margen de ello, pero será necesario que nuestro gobierno condicione la entrada de dichos capitales sobre todo en las áreas donde deba participar, el desarrollo tecnológico en favor del país, los principales puestos de trabajo para mexicanos y salarios verdaderamente remuneradores. Condiciones mínimas qué permitan al país caminar en sentido contrario al subdesarrollo y la desigualdad.