Ayer, el diario The Independent recopiló comentarios de algunos afectados, como los actores Mark Ruffalo y John Cusack, además de la estrella infantil Mara Wilson (protagonista de Matilda (1996), que nunca ganó lo suficiente para calificar en la atención médica como adulto ), y el escritor de la serie de Disney+ She-Hulk Cody Zigler, quien por episodio ganaba menos de 400 dólares.

Soy director, guionista y artista en esta industria, y es muy difícil , declaró Simien a Afp en el estreno. “Los apoyo absolutamente. Me hubiera gustado estar de fiesta con ellos aquí", agregó el cineasta.

Los Ángeles., El prestreno de The Haunted Mansion, de los estudios Disney, se hizo con la tradicional alfombra roja desierta de estrellas, que no realizaron su habitual presentación para la promoción de esta primera proyección desde que los actores de Hollywood entraron en huelga por reclamos sobre ingresos.

Por Twitter, Ruffalo señaló: han creado un imperio de multimillonarios y creen que ya no valemos. Mientras pasan el rato en los campamentos de verano de chicos multimillonarios riéndose como gatos gordos, nosotros organizamos un nuevo mundo para los trabajadores . Instó a sus compañeros a trabajar con productores independientes, tras la noticia de que SAG-Aftra pronto firmará acuerdos provisionales con ellos que permitirán a muchos de realizar proyectos durante la huelga, siempre y cuando no estén afiliados a la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Simplemente hacemos lo de siempre: crear contenido excelente y pueden comprarlo, o lo sacamos nosotros mismos y nosotros compartimos esas ventas . Para aclarar, los gatos gordos son Disney, Netflix, Amazon, Paramount, Fox, HBO, NBC Universal, Sony, Sunset Glower y Warner Bros.

Wilson compartió en un tuit las dificultades financieras que enfrentó como resultado de la era del streaming.

Codicia legendaria

Cusack criticó la codicia legendaria de Hollywood. Compartió una anécdota sobre la exitosa comedia romántica de 1989 Say Anything. Contó: un hecho divertido: cuando era joven, hice una película (con un estéreo portátil) y de alguna manera obtuve puntos, netos, no brutos. Nunca esperé ver dinero, pero la película se hizo famosa, así que hace unos 10 años volví a mirar los estados financieros que estaban obligados a informar, y para mi sorpresa, afirmaron que habían perdido 44 millones de dólares en la película .

Zigler reveló: “el cheque por mi episodio de Attorney at Law fue de 396 dólares. Fue uno de los episodios más vistos de la televisión, de una de las series con más audiencia de Disney+. Incluso hizo múltiples listas de ‘mejores episodios de 2022’. Es por eso que estamos en huelga”.

(Con información de la Redacción)