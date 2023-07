Las economías basadas en el intercambio más elemental, hasta aquellas en que se desarrollan las operaciones más complejas y sofisticadas de financiamiento, se basan en relaciones mediadas por el dinero y, en consecuencia, por el crédito. Las innovaciones en este campo han sido explosivas en la historia, desde los banqueros más antiguos del siglo IV a.C. a los famosos financieros de la época del Renacimiento: los Medici en Italia, los Fugger en Alemania y otros, hasta las enrevesadas transacciones que idean los grandes bancos globales, así como los que se llaman bancos que no son bancos y los enormes fondos de inversión.

Han sido, pues, subidas constantes y muy notorias en un periodo de sólo dos años. Esto tiene consecuencias de diversa índole sobre la economía, o sea, en el comportamiento macroeconómico y de los precios. Su impacto no es neutral pues distorsiona la asignación y el costo de los créditos, incide sobre el nivel y el tipo de endeudamiento. Es un precio clave y, por ello, repercute en la situación operativa, financiera y patrimonial de los diversos agentes económicos y en la relación entre deudores y acreedores.

La economía debe comprenderse como un extenso entramado de deudas, es decir, medios de financiamiento de muy distinto tipo. Es la deuda lo que define su funcionamiento, su capacidad de expansión y, también, sus crisis recurrentes.

En México, según el análisis del Banco Intercam del 3 de julio pasado, el crédito de la banca comercial al sector privado en el mes de mayo tuvo un crecimiento nominal anual (con respecto al mismo mes del año anterior y sin contar el efecto de la inflación) de 11.2%, lo que representó 24.4 mil millones de pesos más que en el mismo periodo de 2022.

Centremos la atención en los créditos al consumo que encabezaron el crecimiento antes citado. Este segmento representó 22.6 por ciento del total y la variación anual fue 17.9 por ciento principalmente en tarjetas de crédito y nómina. El mismo banco apunta lo evidente y es la condición de la estabilidad financiera de los hogares. En ese mercado han proliferado, a la par de los bancos otra serie de créditos de instituciones financieras no bancarias y, también, de prestamistas de tarjetas de crédito y por la vía de Internet. Hay también participantes ilegales tipo mafia que operan sin control alguno. Todo esto contribuye al sobrendeudamiento de los hogares.

El aumento del nivel de endeudamiento en un escenario de altas tasas de interés es un factor que puede precipitar una seria complicación, primero para las familias deudoras, luego para los bancos que tendrán que castigar los créditos incobrables y, además, para las empresas que ahora sostienen sus ventas en esos créditos.

El tipo de cambio estaba en niveles que rondaban los 20 pesos por dólar en el periodo de mediados de 2021 hasta enero de 2023. Desde entonces se ha cotizado a la baja de modo constante hasta situarse en días pasado en 16.78 pesos. Este comportamiento no expresa una especial fortaleza productiva que revalúe en tal medida al peso, se trata más bien de una sobrevaluación de la moneda frente al dólar sostenida primordialmente por las muy elevadas tasas de interés, con una brecha muy significativa con respecto a las que prevalecen en dólares.

Esto ha creado una especie de manía en torno a lo que suela llamarse con satisfacción el superpeso . No hay que perder de vista que la situación se sostiene por la entrada de capitales que aprovechan ese diferencial de tasas, pero el asunto es que hay que pagar para que eso ocurra a muy alta tasa interna. Estamos pagando muy caro para recibir los dólares que sobre-valúan al peso.

Esto no es un buen negocio. Las distorsiones monetarias no se pueden sostener por demasiado tiempo y, luego, hay que resistir el ajuste. La política monetaria se acerca al límite y esto, al paso que vamos no ocurrirá sin dolor.