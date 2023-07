México necesitaba medir su fuerza en Concacaf frente a un rival que no le rinde pleitesía. En una final que se acercó peligrosamente a los tiempos extra, Panamá demostró con méritos que puede igualar el tamaño del Tri y no ser más el joven David en la batalla contra el gigante Goliat. Pero como el futbol no sabe de méritos, sino de jugadas que definen partidos, el equipo nacional conquistó la Copa Oro gracias al instinto goleador de Santiago Giménez (1-0), un talento sin fin en el ataque.

En un ciclo de siete partidos, Lozano perdió sólo uno, ante Qatar, y ganó seis, el primero y último, curiosamente, contra Panamá. Muy lejos quedó el 30 de noviembre de 2022, cuando el Tricolor volvió del Mundial sin un plan a futuro. Porque ahora los mismos jugadores que no lograron resultados con el argentino Diego Cocca, su antecesor en el cargo, validan la permanencia del Jimmy como seleccionador titular.

Lo único que siento es amor y agradecimiento por la gente que vino al estadio. Es algo indescriptible. Necesitábamos darles esta alegría, regresar a casa con la Copa , señaló Santi Giménez al final de su mejor noche con la camiseta tricolor.

El 1-0 en los panameños provocó algo terrible. Sus jugadores perdieron la vehemencia que los hizo ganar terreno a lo largo del partido, pero aún así siguieron peleando. Por encima de la altura que mostraron en otras épocas, cuando sólo competían por escapar de los últimos lugares de Concacaf, la selección canalera certificó su crecimiento en tierra de gigantes. Hubo momentos, incluso, en que cambió el suplicio de correr detrás de los rivales por la iniciativa de atacar y buscar el triunfo. No lo consiguió, pero estuvo cerca.

Como dato anecdótico quedará el gol anulado a Henry Martín por un presunto fuera de juego. Aquella jugada había nacido de un despe-je larguísimo de Memo Ochoa, que contó con la participación de Orbelín Pineda y un pase milimétrico de Luis Romo. Otra decisión controvertida del silbante hondureño Said Martínez se suscitó en el complemento, cuando tuvo que quitarle una tarjeta roja a Harold Cummings, a quien había juzgado con su segunda amarilla.

La conquista de la Copa provocó que decenas de aficionados se dieran cita en el Ángel de la Independencia, lugar emblemático de festejos multitudinarios. Durante horas ondearon banderas tricolores, se multiplicaron abrazos y resurgió ese grito de ¡México, México! que desde años no resonaba por la selección de futbol.