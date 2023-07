L

a música de rock, en su afortunada abundancia, produjo un considerable corpus y una variedad de audiencias (melómanos, fans, especialistas) que configuran un importante apartado de la contracultura, a la vez local y global, o local con influencia de las metrópolis. En cada sociedad cumplió su papel de catalizador para los jóvenes. Como es natural, los jóvenes del 67 dejaron de serlo. Y los del 72. Y los del 78. Y así. Por eso el rock en ocasiones necesita también los servicios de la geriatría y las técnicas de momificación.

Un pequeño objeto democratizó la música grabada a una escala inédita, radicalizando las previsiones de Walter Benjamin respecto de la reproducibilidad del arte. A lo largo de los años 70, el casete, o audiocasete, se volvió estándar y accesible. Con él nace la piratería doméstica de copias únicas o múltiples, la expropiación desde abajo. Facilitó a los músicos más brujas grabar sus propios demos. Uno robaba del tocadiscos ajeno, la radio, los conciertos. Nació un mercado negro bastante elástico que compitió contra el casete comercial y el elepé. Los .45 RPM desaparecieron.

Se puso más emocionante con la popularización del walkman, cajita donde uno podía cargar la banda sonora de un viaje, una caminata, un desafane en la clase, la carretera, la oficina, una siesta en el parque. Hoy no parece tan especial, cualquiera lo hace desde el celular y su repertorio es ilimitado. Pero en ese entonces era revolucionario. Me hice de una colección bien chingona. Y antologías personales (hoy playlists). Para los años 90, el casete y los elepés pierden terreno ante el disco compacto, y en el siglo XXI desaparecen o casi. El neovinyl rescató a los álbumes. Los casetes ya no rifan ni en el paradigmático y aferrado Tianguis del Chopo.

El disco duro del rock en todas sus audiencias es orgánico. La digitalización y la nebulización del acervo no borran las memorias personales de gente que ya alcanzó los 80, 70 o 60 años y enfrenta los peligros del Alzheimer y la embolia. Pero la música buena nunca muere. Hemos visto aparecer en las recientes décadas artistas y formaciones formidables. Radiohead, Jack White, Black Keys, Fleet Foxes, Tame Impala o Aurora le plantan la cara a las Britney o Bad Bunny del momento, las degeneraciones abismales pero rentables del pop.

Las fuentes de deleite, emoción y hasta caos que nos dio el rock venían de muchas partes. Un manantial lírico muy pródigo fue el folk británico con sus dosis de jazz y Dylan: Pentangle, Fairport Convention, Steeleye Span, John Martyn, el Traffic de John Barleycorn Must Die. Vinieron nuevas y numerosas viruelas, como el Progresivo que causaron Hot Rats y La Corte del Rey Carmesí; al principio me costó digerir a Yes y Génesis, prefería Van Der Graff Generator y Faust. Del Metal, Jimmy Page se deslindó; la culpa fue de Black Sabbath. El glam animó a marginales y raros, y nació el culto a Bowie. El punk devolvería al rock su pureza originaria: The Clash, Patti Smith, Television, más allá de las limitaciones de Sex Pistols y Ramones. Un lugar de lujo lo ocupan Brian Eno, Daniel Lanois, T. Bone Burnet y las bandas que han producido.