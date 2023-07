Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 17 de julio de 2023, p. 32

Nosotros queremos la continuidad de este gobierno porque lo que nos ha enseñado Andrés Manuel (López Obrador) es a pedir más, a querer más como ciudadanos , así coincidió la pareja de esposos Luis Arias y Tere Vega, que participaron en la consulta que organiza Morena sobre la construcción del proyecto de nación 2024-2030 en la Ciudad de México.

Desde las 10 de la mañana miles de capitalinos acudieron a las mesas de opinión que fueron instaladas en las principales plazas y parques públicos de la ciudad. En cada sitio, los organizadores instalaron carpas, sillas y una urna, donde llegaron las personas a emitir su opinión sobre temas de política exterior, corrupción y seguridad, paz y justicia.

En la mesa que fue instalada en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), llegaron Luis y Tere, habitantes de la unidad habitacional Zacatenco, quienes destacaron la consulta porque jamás habíamos tenido la oportunidad de, al menos, decir qué pensábamos o qué creíamos .