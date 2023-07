Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 31

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), un equipo de expertos, encabezados por la doctora Úrsula Samantha Morales Rodríguez, busca el rescate del ajolote atigrado, especie endémica y en peligro de extinción, cuya existencia fue posible confirmar en una poza de Tecámac, estado de México, con la aplicación de una novedosa técnica para medir las condiciones físicas y químicas de grandes cuerpos de agua.

Con apenas 30 años de edad, Morales Rodríguez, doctora en ciencias de la computación por la Escuela Superior de Cómputo, del Instituto Politécnico Nacional, destaca que no fue fácil cursar mi carrera y especialidad siendo la única mujer en el grupo, porque te enfrentas a muchos obstáculos, pero ya no pueden existir campos del saber donde se crea que no hay cabida para las mujeres .

Especializada en la preservación de cuerpos de agua, con el desarrollo de tecnología computacional que permite tener mediciones precisas de los parámetros fisicoquímicos del agua, señaló que tras conocer de proyectos de rescate de ajolote en el municipio de Tecámac, donde reside, me di cuenta que tenían evidencia empírica de la existencia de esta especie endémica y en peligro de extinción, pero sin constatarlo por métodos científicos .