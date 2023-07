▲ Integrantes de Asexuales México y AL, Resistencia No Binarix, Revolución Iridiscente, Letras Abiertas y Red de Familias Trans se reunieron en el Ángel de la Independencia para pedir protección a víctimas de ataques de odio. Foto Víctor Camacho

Aunque no estaba contemplado en el acto, un integrante del Frente Antifascista No Binario, llamado Anarka Rotulista, pidió la palabra y leyó otro pronunciamiento en el que repudió la intervención de partidos políticos y gobiernos en las movilizaciones de la diversidad sexual y que en tiempos electorales se haga uso político de estos sectores.

Añadió que también demandan que acabe el desabasto de medicamentos para el tratamiento de remplazo hormonal para las transmasculinidades o las personas no binarias .

Max Albarrán, persona no binaria de género fluido e integrante de Flux México, dijo a La Jornada que es urgente que se reconozca nuestra identidad de género como personas no binarias, así como el acceso a tener documentación y lo necesario para que seamos personas válidas, porque existimos .

Asimismo, en un pronunciamiento leído en las escalinatas de la victoria alada dijeron que buscan la implementación de protocolos de seguridad informática y protección a personas víctimas de ataques de odio y expusieron que es indispensable la información social mediante programas de capacitación y difusión en diferentes tipos de medios audiovisuales para una buena comprensión del tema de las identidades de género no binarias .

En el Ángel de la Independencia personas no binarias demandaron el reconocimiento legal a nivel federal de sus identidades, con la homologación de documentos de identidad y el reconocimiento en las instituciones públicas y privadas .

Con el propósito de visibilizar la existencia de identidades no binarias y exigir el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, se realizó ayer la primera Marcha No Binarie en la Ciudad de México.

Aquí se ve la furia NB

Integrantes de ese colectivo realizaron algunas pintas en el monumento con pintura en aerosol verde y naranja fosforescente que decían “Resistencia trans” y Furia NB (no binarie).

Al grito de aquí se ve la furia NB , se definieron como la pesadilla de la derecha y peor enemiga de las paredes y el patrimonio y criticaron las políticas de limpieza social de Sandra Cuevas, que nos arrebata la ciudad para entregársela a la heterocisblanquitud y al capital, y que despliega a policías contra personas sin hogar, comerciantes y trabajadoras sexuales .

Expresaron su rechazo a “América Rangel (diputada local panista que presentó una iniciativa que prohíbe cambio de sexo de infantes), con su propuesta de ley para la criminalización de la existencia trans y la disolución de instituciones contra la discriminación”.

La marcha se dividió en dos, ya que el referido Frente propuso marchar hacia Insurgentes hacia el tianguis disidente, mientras los demás determinaron tomar la ruta acordada y dirigirse al Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, donde realizaron una jornada cultural y artística.