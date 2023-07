E

l diagnóstico llevado a cabo por el llamado Nuevo Pacto Financiero Global realizado a finales de junio y que convocara a un número importante de personajes internacionales de la política y las finanzas ( La Jornada 24/6/23) destaca que en los pasados tres años unos 120 millones de personas han sido arrojadas a la pobreza extrema; por tanto es urgente reducir la pobreza, fortalecer la salud, la educación, la seguridad alimentaria, superar la desigualdad y enfrentar el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica . Para reducir los desafíos que enfrentan los países en desarrollo y cumplir nuestra agenda global se busca usar la Cumbre de París para avanzar en los compromisos climáticos y con el desarrollo. Se plantean un conjunto de acciones para reducir la pobreza y proteger al planeta, centradas en diversas formas de financiamiento, como priorizar el uso de donaciones y préstamos a tasas preferenciales; créditos a largo plazo a disposición de los países de ingresos medios; fortalecer instrumentos como los fondos fiduciarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de otros organismos internacionales; reforma del sistema de bancos multilaterales de desarrollo y aumentar la capacidad de financiación y la movilización de capital privado, entre otros.