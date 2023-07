Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 9

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución dictada al ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue declarado absuelto del cargo de enriquecimiento ilícito por el juez federal Daniel Ramírez Peña.

Durante la etapa de juicio realizada en junio pasado, el juzgador reconoció que el ex magistrado incurrió en delito al incrementar su patrimonio en más 12 millones de pesos por la venta irregular de un inmueble y que esa cantidad no correspondía a los ingresos obtenidos por su empleo. Sin embargo, el juzgador determinó que el ilícito no lo cometió Avelar Gutiérrez en la función pública, sino en su vida personal, por lo que no encuadraba en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con información obtenida del Poder Judicial de la Federación, el Ministerio Público Federal presentó sus argumentos para que el caso sea turnado a un tribunal de apelación y se determine si se modifica o ratifica la sentencia dictada.