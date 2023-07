Lamentó que los integrantes del GIEI se vayan de México; hay un convenio que está por concluir, y por otro lado, hay preocupación porque no hemos visto el dato duro que estamos esperando, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional no cede en proporcionar la información que tiene, y para nosotros es clave para esclarecer el asunto, aún con este gobierno que tiene la voluntad de poder avanzar y resolver el problema .

Si las fuerzas armadas saben algo que no sabemos, mi pregunta es: ¿cuál es su miedo? Si no participaron en la desaparición de los estudiantes, pues deberían decir ahí está la información (aunque) nosotros no intervenimos, no hicimos nada , señaló.