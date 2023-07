Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 4

Al advertir que la pasión de la elección va a subir de tono , Ricardo Monreal, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, señaló que es delicada la información divulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los contratos que ha firmado con gobiernos la empresa propiedad de la senadora Xóchitl Gálvez.

El Presidente (López Obrador) dio una información delicada; me parece delicada porque mil 400 millones en contratos no es una cosa fácil, no es un asunto trivial y tampoco es un asunto menor.