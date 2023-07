P

orfirio Muñoz Ledo fue figura clave en la política mexicana. Ingresó al PRI en 1957 y llegó a dirigirlo en 1975. Fundó la Corriente Democrática y con esto abandonó al Revolucionario Institucional en 1988 para construir un movimiento que enfrentaría al partido en el poder. Fue creador del PRD en 1989 y en el 2000 se postuló como candidato a la Presidencia de la República por el PARM, aunque al final llamó al voto útil a favor de Vicente Fox. Porfirio fue docente en la UNAM; secretario general del IMSS; subsecretario y secretario de Estado; miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco y representante permanente de México ante la ONU, además de embajador en la Unión Europea. En 2018, una vez alcanzado el triunfo presidencial por parte de Morena, Porfirio, en calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció su trayectoria en distintas ocasiones.