En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el principal objetivo del acuerdo para el transporte de los granos ucranios, que expira mañana, no se logró, al sostener una conversación telefónica con su par sudafricano, Cyril Ramaphosa. Putin destacó que las obligaciones fijadas en el memorándum entre Rusia y la Organización de Naciones Unidas sobre el levantamiento de los obstáculos para la exportación de productos alimentarios y fertilizantes rusos todavía no se han cumplido , informó el Kremlin.

El pacto firmado en julio de 2022 en Estambul, ya fue extendido en dos ocasiones. El acuerdo en vigor expira en la medianoche del lunes, hora de Estambul.

Esta negociación permitió que durante este año se exportaran 33 millones de toneladas de granos desde los puertos ucranios, pese al conflicto.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, reconoció que se han realizado ataques en territorio ruso.

No es nuestro problema y somos nosotros los que decidimos cómo matar a este enemigo. Es posible y necesario matar en su territorio cuando estamos en guerra , aseguró en entrevista con el diario estadunidense The Washington Post. Señaló que todo el armamento utilizado en estas acciones bélicas en suelo ruso es ucranio y no el equipo militar entregado por sus aliados, remitido con la condición de que no se usara para atacar en territorio ruso.

En su primera visita a Kiev, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, prometió ampliar la escala de la ayuda humanitaria y de equipamiento militar no letal que entrega a Ucrania, lo que agredeció su par ucranio, Volodymir Zelensky, durante una conferencia de prensa.

Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, es el noveno mayor exportador de armas del mundo, según el grupo Stockholm International Peace Research Institute.