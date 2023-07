Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 19

Roma. Varias regiones del mundo comenzaron a registrar ayer récords de temperaturas altas ante una nueva onda de calor, principalmente en América del Norte, Europa y Asia, lo que obligó a las autoridades respectivas a tomar medidas drásticas para los próximos días, por el peligro que suponen al ser ejemplos claros de la amenaza del cambio climático.

La semana pasada fue la más cálida a nivel global de este mes registrada hasta ahora, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que asegura que el calor es uno de los fenómenos meteorológicos más mortíferos. Además, el pasado junio fue el mes más cálido a nivel global jamás registrado, de acuerdo con la agencia europea Copernicus y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Calor sofocante

El oeste y gran parte del sur de Estados Unidos se ven asfixiados este fin de semana por una ola de calor extremadamente peligrosa , indicó el Servicio Meteorológico Nacional estadunidense (NWS, por sus siglas en inglés), con el termómetro marcando hasta 47 grados centígrados en algunas ciudades.

Millones de personas han sufrido en los días recientes el embate del clima extremo, que supone un riesgo para los adultos mayores, trabajadores de la construcción, repartidores y personas sin hogar.

En Phoenix, capital de Arizona, registró su decimoquinto día consecutivo por encima de 43 grados centígrados, de acuerdo con el NWS. En el estado, los oficiales de policía de Tucson atendieron a una persona fallecida sin hogar que se cree que murió debido a complicaciones por el calor extremo, en Estevan Park.

En Texas, los trabajadores de la construcción, que suelen estar expuestos a altas temperaturas, se manifestaron cerca de la alcaldía de Houston contra una ley aprobada recientemente por el gobernador conservador, Greg Abbott, que elimina el denominado water break o descanso para tomar agua y refrescarse a la sombra.

He sufrido golpes de calor en varias ocasiones. ¿Y saben qué se siente? Calambres en las piernas, en los brazos, dolor de cabeza, ganas de vomitar y el corazón acelerado. Cuando me quejo con mi supervisor, que está abajo, me dice que siga produciendo. Yo me bajo porque no aguanto , declaró Maynor Álvarez, un pintor de 42 años, frente a un grupo de colegas.

Para mantenerse a salvo en temperaturas sofocantes, los expertos recomiendan hidratarse regularmente, encontrar un lugar fresco o con aire acondicionado para quedarse y evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En el sur de California hay varios incendios activos, incluyendo uno en el condado de Riverside, que arrasó más de mil 214 hectáreas y obligó a emitir órdenes de evacuación para los residentes. En este estado, el Valle de la Muerte, uno de los lugares más calientes de la Tierra, puede alcanzar nuevos picos de temperatura para hoy con hasta 54 grados centígrados.

En Canadá, los incendios ya devastaron al menos una superficie de 100 mil kilómetros cuadrados, similar a la de Islandia. Actualmente, hay 894 incendios activos, y desde enero se han registrado 4 mil 90, en la que es ya la peor temporada de fuego en el país, de acuerdo con datos oficiales.

En junio pasado, el humo de más de 500 frentes en llamas sin control en Canadá generó varios episodios de contaminación atmosférica que llegaron a afectar vastas zonas del noreste de Estados Unidos.

Máximos en Europa

En Italia, el Ministerio de Salud emitió una alerta roja para varias ciudades del centro del país ante la llegada del anticiclón Caronte, tras los máximos de 44 grados alcanzados en los días previos. En Roma, la capital, se alcanzaron ayer 35 grados. Los termómetros podrán ir subiendo hasta alcanzar entre 42 y 43 grados el martes, rompiendo el récord de 40.5 grados registrado en agosto de 2007.