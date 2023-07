De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 7

Las películas Barbie y Oppenheimer, los dos esperados y contrastantes estrenos siguen en marcha. Sin embargo, la huelga de actores pondrá un alto a las alfombras rojas y apariciones de sus estrellas protagonistas.

Los protagonistas de la versión cinematográfica de la famosa muñeca, Margot Robbie y Ryan Gosling, cancelaron su participación en el estreno de la película que se haría ayer en Berlín. Mientras la noche del jueves, el día en que estalló la huelga, se adelantó la presencia de las estrellas de Oppenheimer en la premiere en Londres. Después de posar en la alfombra roja, se marcharon en solidaridad con el paro.

Las reglas del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadunidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-Aftra) indican que los actores no deben hacer ninguna parte de su trabajo, que va mucho más allá de filmar películas y programas de televisión. No sólo implica detener los rodajes de filmaciones, también no se puede promover el trabajo en las alfombras rojas, participar en apariciones personales, audiciones, ensayos, doblajes o pruebas de vestuario.

Barbie y Ken no desfilaron por la alfombra rosa en la capital alemana ni brindaron conferencia de prensa. La esbelta rubia personificada por Robbie y su guapo novio, interpretado por Gosling, habían sido el centro del viaje promocional por el mundo, incluido México, la semana pasada, por el esperado estreno del filme de Greta Gerwig.