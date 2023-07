Se acabó la fiesta , afirmó Fran Drescher, presidenta de SAG-Aftra y protagonista La Niñera, en la rueda de prensa del sindicado del jueves. “Todo el modelo de negocios ha cambiado por el streaming y la inteligencia artificial (IA). Si no nos mantenemos firmes ahora, todos vamos a tener problemas”.

El cómico y guionista Adam Conover, miembro de SAG y WGA, que forma parte del comité negociador de este último, destacó la inyección de apoyo de los miembros del sindicato de actores.

Si estás ganando impulso como lo estamos haciendo nosotros a los 70 y pico días de huelga, vas a ganar , sostuvo Conover. La estrategia de las empresas con el gremio de guionistas cuando vamos a la huelga es hacernos pasar hambre y esperar, ni siquiera hablar con nosotros durante meses porque esperan que perdamos apoyo. Sin embargo, mira esto: nuestras filas están más llenas que nunca y ahora tenemos otro sindicato en huelga con nosotros .

La vez pasada que SAG y WGA hicieron huelgas simultáneas fue hace más de seis décadas.

Lo que ganamos en 1960 fueron nuestros planes de salud y pensiones, así como la existencia de regalías , destacó Conover. Ahora, los ejecutivos se enfrentan al hecho de que no sólo no reciben nuevos guiones, sino que no pueden rodar nada hasta que vuelvan y lleguen a un acuerdo justo, no con un sindicato, sino con los dos .