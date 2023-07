Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 17

Madrid. Lucia A, es una ciudadana española de 29 años, está casada y tiene tres hijos, además de una hipoteca que consume una buena parte de los ingresos mensuales de su familia. Estamos cada vez peor, no sirvió de mucho intentar renegociar la deuda con el banco y las ayudas del gobierno no llegan o son insuficientes, así que no sabemos cómo vamos a acabar , relató tras reconocer que una parte de los alimentos que consumen proceden de los bancos de alimentos asistenciales y que llevan varios meses acumulados de impagos parciales al banco por su vivienda. La situación de esta familia es similar a la que viven cerca de un millón 600 mil familias más en todo el país, que, según un informe del Banco de España, entre la espiral inflacionista y el endurecimiento de la política monetaria en la Unión Europea (UE) no llegan a fin de mes y no son capaces de asumir gastos esenciales y básicos.

El gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez y fruto de una coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), ha desarrollado una política económica a lo largo de la legislatura que ha logrado unos índices macroeconómicos óptimos y ayudas a personas vulnerables. De hecho, una de las frases que más ha repetido el presidente Sánchez en la campaña electoral en curso de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio es que la economía va como una moto . Se refiere a que la inflación, por fin, se ha estabilizado después de un periodo de más de un año de espiral alcista, así como al crecimiento económico de los últimos años que le han permitido recuperar el producto interno bruto (PIB) que tenía antes del estallido de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, los datos macroeconómicos no coinciden con el gasto diario familiar, con el monedero de la madre o el padre que acuden al supermercado y ven cómo cada día el mismo dinero les alcanza para menos cosas. Entre otros motivos porque a pesar de que la inflación se estabilizó en el último mes por debajo de 2 por ciento, los precios de la canasta básica, como el aceite, la leche y los huevos, siguen disparados y acumulan un incremento que ya supera en algunos casos 25 por ciento. A lo que se ha sumado el incremento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), precisamente como una medida para controlar la inflación, pero que ha pegado de lleno a las economías familiares que tienen hipotecas a tasa variable.