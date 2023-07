Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. a12

Con la expectativa de un estadio lleno y la oportunidad de convencer a los directivos para permanecer al frente del Tricolor, el técnico Jaime Lozano buscará para México un noveno título en la Copa Oro. Enfrente tendrá de rival a una Panamá que pretende coronarse por primera vez en el torneo y la cual sorprendió al eliminar a Estados Unidos.

La Copa Oro la quiero levantar sí o sí, independientemente de seguir o no (con el equipo nacional), sería darle la vuelta a esta selección en este verano. Hace tres semanas parecía complicado ganar, gustar y conectar con la afición, no suele pasar muy rápido. Ya veremos, después del partido se acaba un contrato, pero no sé si vaya a terminar un ciclo , asentó Lozano.

Después de que se agotaron los boletos, se espera que unos 70 mil aficionados se den cita en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo.

El marcador tendrá un impacto más allá de lo deportivo. Para el Tricolor no sólo significaría recuperar la jerarquía en la Copa Oro, sino también podría influir en el análisis que realizan los directivos de la Federación Mexicana de Futbol para elegir al entrenador rumbo al Mundial 2026.

Por ahora, Jimmy sabe que su contrato con la selección conclu-ye con el silbatazo final en la Copa Oro, pero está la oportunidad de continuar al frente del equipo después de que Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, reconoció hace días que el actual técnico es un candidato para tomar de manera definitiva las riendas del Tricolor.