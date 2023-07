Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 16 de julio de 2023, p. 28

Treinta efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecieron en el acceso principal del Reclusorio Oriente tras la riña entre dos grupos de reos en los dormitorios 5 y 6, que mantuvo la manifestación de sus familiares hasta la madrugada de ayer a fin de evitar cualquier intento de trasladarlos a otro penal.

Aunque disminuyó el número de uniformados, prevaleció un operativo discreto dentro del penal. A las 10 de la mañana se permitió el ingreso de los familiares, que incluyó a quienes no tenían asignado el sábado como día de visita.

Algunos asistentes entrevistados al salir del reclusorio, ubicado en Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, dijeron que no tuvieron restricciones de tiempo para permanecer con los reos y que las medidas fueron las habituales, como no vestir prendas color beige, azul marino, negro o gris, ingresar dinero, celulares, gorras, lentes de sol, computadoras o tabletas, entre otros artículos.

Una mujer que visitó a su hijo en el dormitorio 8 señaló que “todo estaba tranquilo, pero mi hijo me dijo: ‘anda, vete ya, no sea que vaya a pasar otra cosa. Está caliente esto que pasó ayer, no sabemos bien’”.