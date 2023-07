U

n canal de paga presenta un programa de éxito: El Club de la Comedia . Su formato, un monólogo interpretado por un cómico, actor o figura pública. Su relato, exponer situaciones de la vida cotidiana hasta convertirlas en un esperpento. Los temas abordados son múltiples: amor, amistad, vacaciones, empleo, citas a ciegas, divorcio, mascotas, estudios, etcétera. Lleva décadas triunfando. Sin embargo, desde algunos años, el programa se ha reinventado incorporando una modalidad: políticos en las antípodas ideológicas que se enfrentan cara a cara. Amablemente se sacan los colores. Entre los habituales, diputados, ex ministros, presidentes de comunidades autónomas, senadores. Lo llamativo, no se insultan, permanecen en silencio cuando no están en el uso de la palabra. Como parodia resulta un espectáculo digno de ver. La ironía, cuando no el sarcasmo y el doble sentido, son las armas utilizadas. Todos contentos. Los partidarios de esta modalidad argumentan que el humor y las risas acercan a los políticos al público, proyectando una imagen que los humaniza . Suben al escenario, micrófono en mano, con un guion acordado, no improvisan. Las diferencias políticas se diluyen en carcajadas. Al finalizar se abrazan y dan la mano. Una simulación de respeto.

Sin embargo, esta banalización de la política tiene consecuencias. En no pocas ocasiones, se escuchan voces en el Congreso y el Senado que traen a colación el club de la comedia . Es la manera de evidenciar el bajo nivel de los debates. Una forma de rechazar la falta de respeto, con la cual se llevan a cabo los debates parlamentarios. Algunas de sus señorías comparan el hemiciclo con el club de la comedia . Los insultos y descalificaciones se han vuelto pan de cada día. Recordemos las ofensas hacia la ex ministra de Igualdad, al presidente de Gobierno Pedro Sánchez, u otros ministros, sólo en la actual legislatura. De esa guisa podemos decir que se ha desarrollado el único debate cara a cara entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) para exponer sus proyectos ante la ciudadanía. Era un momento único. Pero fue desaprovechado. Se mantuvo en la tónica de siempre. Insultos y descalificaciones. Tampoco los moderadores estuvieron a la altura. Han dejado hacer, siendo sobrellevados, mostrando su ineptitud en el rol asignado. ¿Cómo se ha caído tan bajo?