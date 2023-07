Su feminismo prohijó en la realidad cotidiana de las mujeres su aspiración de igualdad, pero una igualdad militante que abrevó de la revolución. No en balde Michel Perrot resume en Mi historia de las mujeres (FCE, 2009: 204) las contradicciones de este feminismo: En la teoría, que subordina la lucha de sexos a la lucha de clases; en la práctica del poder que se apoya sobre partidos, incluso sobre la dictadura de un proletariado muy masculino. Entre la virilidad del militante y el ama de casa ideal las mujeres comunistas no tienen escapatoria .

a actuación de María del Refugio Cuca García Martínez (Taretan, Michoacán, abril 2 de 1889-Ciudad de México, julio 16 de 1973) como sujeta política me resultó un observatorio privilegiado para entender las luchas de su época.

Incluso, el 28 de diciembre de 1966 se aprobó el dictamen de la Primera Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que concede pensión de gracia, de cuatrocientos cincuenta pesos mensuales, a la C. María del Refugio García Martínez, en mérito a los servicios que prestó a la Revolución Mexicana (www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/cdn_compila/leg46.pdf). Legitimada la pensión, no dejó de insistir ante las autoridades: más nunca me dieron nada (Adolfo Montiel, En la inopia la primera aspirante a diputada , La Prensa, 14/7/73, p. 22).

Días antes de su fallecimiento, Adolfo Montiel la encontró en su última morada de la calle del Estanquillo 8; en un mísero cuartucho y postrada en una cama , debido a otro accidente en diciembre de 1972, desde entonces no volvió a caminar ( idem).

Refugio murió el lunes 16 de julio de 1973. El parte médico estableció la causa: una fuerte bronconeumonía, desnutrición en tercer grado e insuficiencia cardiorespiratoria (Adolfo Montiel, “Murió ‘Cuquita’ García”, La Prensa, 17/7/73, p. 22 y 47).

El odio, la indiferencia, la incomprensión, pero sobre todo el abandono1 y la ingratitud, fueron las lápidas que segaron la memoria de una vida de mujer por las causas de las mujeres y la revolución.

Montiel, de manera premonitoria, asentó: será recordada algún día. Entonces reconocerán su lucha y la nombrarán la mujer mexicana que verdaderamente luchó por la mujer y por su país (Adolfo Montiel, “Murió ‘Cuquita’…, p. 2). Y tenía razón, la muerte nunca es el fin de una historia, si acaso un puerto de arribo.

