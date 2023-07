Con José López Portillo en la presidencia (1970) inicia otro periodo de terror en la policía con su amigo Alfonso El Negro Durazo. Se dice que el grado de general del comandante Durazo no era real. El de Francisco Sahagún Baca, su subjefe, sí lo fue. El libro describe ese reinado negro en el que, junto con la violencia y la represión sin cortapisas, la policía llegó a controlar todo el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico del trabajo sexual en el DF.

¿El final?

En 1982 el escándalo provocado por la aparición de los cuerpos desmembrados de siete personas en el río Tula estalló. En medio del desprestigio, al asumir la Presidencia Miguel de la Madrid ordenó la disolución de la DIPD.

Sin embargo, así como prevalece, aunque clausurada, el área de los separos subterráneos, la cadena de complicidades y sucesivos mandos corruptos y autoritarios de las corporaciones policiacas de la ciudad continuaron hasta bien entrado el gobierno del jefe Miguel Mancera , según el trazo histórico que siguen las investigaciones de los profesores Pérez Ricart y Herrera.

Los testimonios

Para las víctimas y sobrevivientes de Tlaxcoaque brindar su testimonio a fin de sacar a la luz los crímenes que se cometieron contra ellos y ellas, contra sus familias y sus descendientes, siempre fue un proceso liberador , considera la directora de Casa Refugio Citlaltépetl, María Cortina. Es la sede asignada por la Comisión de la Verdad para recibir y registrar las declaraciones.

Cuando acuden, ella siempre espera a los declarantes en la puerta. Conversa con cada uno mientras los conduce a las oficinas donde los atienden los investigadores del MEH. La mayoría son adultos mayores, muchos con secuelas diversas. Algunos hablan de esas historias por primera vez. Ni siquiera sus hijos las conocían. Los oprimió el silencio durante demasiado tiempo , explica.

A cada uno se le pregunta si desea que su relato sea grabado en audio o video. Hay algunos que piden que no. “Los disidentes políticos, ya sea estudiantes o de organizaciones sociales o armadas, vienen más preparados. Quieren dejar registro de todo. Tienen la determinación de dejar huella en la memoria colectiva de la ciudad. Pero para los que no pertenecen a ese grupo, las mujeres trans, los que fueron jóvenes banda o niños de la calle, es más difícil. Requiere mucho valor sentarse a recordar todo, a contarlo todo, a revivirlo. Algunos piden el anonimato. A veces se quiebran. Hay que hacer pausas. En ocasiones me pidieron que los acompañara durante su declaración. He visto cómo, en la medida en que hablan, se van liberando. De alguna manera es una recuperación de su dignidad”.

Desde febrero pasado, cuando inició el proceso de registrar y depositar los relatos testimoniales de las víctimas y familias de los años represivos en la CRC, han acudido 26 declarantes.

No son declaraciones ministeriales, sino testimoniales para acceder a la verdad. Los expertos del MEH suelen explicar que, aunque el mecanismo y las fiscalías pueden trabajar en paralelo, son tratamientos distintos. Si bien la reconstrucción de los relatos sobre lo acontecido puede llegar a ser la puerta para acceder a la judicialización de los casos, no siempre será así.