A su vez, después de que el presidente López Obrador publicó un tuit con los contratos de Xóchitl Gálvez, la senadora acusó al mandatario de usar todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar . Y señaló que procederá legalmente contra el mandatario.

Agregó que denunciará penalmente al titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, porque se prestó a entregarle al Presidente información confidencial de una empresa , afirmó a través de Twitter.

“El Presidente quiere fulminarme, que me baje de la contienda interna para el Frente Amplio por México, pero no lo va a lograr porque no tengo por qué bajarme. No tengo nada indebido. La intención es desgastarme emocionalmente… Lo voy a enfrentar”, y afirmó que su empresa, High Tech Services, está siendo auditada.

A la solicitud del Ejecutivo para que investiguen los contratos de la senadora, Mexicanos contra la Corrupción respondió: no hacemos investigaciones bajo pedido de nadie: gobierno, oposición, donantes, partidos o cualquier ente. Los programas de investigación se deciden al interior del cuerpo de directores .

(Con información de Alma Muñoz y Andrea Becerril)