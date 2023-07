Al consejo no acudió el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha considerado que MC debería ser el primero en dar el paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor , lo que difiere de expresiones de Delgado y García.

Reiteró que en MC no hay división, hay puntos de vista no siempre coincidentes .

–¿Está sepultada la posibilidad de una alianza? –se le preguntó.

–No se trata de sepultar o no. La convención nacional democrática, máximo órgano de decisión, acordó que fuéramos solos, eso no quiere decir que no tengamos mecanismos que permitan llevar adelante ejercicios de diálogo permanente con todos.

Manifestó que ese diálogo va a ser muy importante para la vida democrática de Movimiento Ciudadano.