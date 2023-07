–Sí, es que por ahí se quiere escapar, evadir, diciendo: No, si también en el gobierno contrataron a mis empresas, en el gobierno de López Obrador . Sí, unos contratos ahí, creo de Banobras. No sabían que la empresa era de ella.

Aseveró que antes de que me vayan a cepillar , le remitiría la información a Claudio X. González de los contratos a las empresas de Gálvez, en especial los que obtuvo cuando era funcionaria. Y agregó: me llegó una información, que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Y, además, el que nada debe, nada teme .

Durante su conferencia en La Paz, Baja California Sur, el mandatario expresó su inconformidad con la resolución de autoridades electorales que le impide referirse al proceso electoral y aludir a candidatos opositores: Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que hable. ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica? ¿Y el derecho a disentir? ¿Qué, no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión .

Con el argumento de que no había sido notificado oficialmente de la resolución de las autoridades electorales que le prohíbe aludir a candidatos de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le llegaron datos ( tengo mucha información, no hay ya espionaje, pero sí hay inteligencia, sobre todo, en el pueblo ) de que las empresas de Xóchitl Gálvez tuvieron contratos por mil 400 millones de pesos en los últimos nueve años.

Expuso que algunas personas de su movimiento le han sugerido ya no aludir a Gálvez porque sólo la inflaba más. No, es que yo no me puedo guardar una mentira, no puedo quedarme callado ante una maniobra politiquera. ¡Cómo me voy a quedar callado!

López Obrador aseguró que el bloque conservador está molesto porque reveló el acuerdo mediante el cual Claudio X. González, “como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xóchitl. Ella es la elegida por la mafia del poder. Él fue el que hizo la consulta con Salinas, con Fox, con Calderón, con Diego Fernández de Cevallos, y con otros que no dan la cara, pero que están ahí.

Hacen a un lado al pobre de Santiago (Creel), sí, aunque ese es fifí, porque ese sí es aristócrata de alcurnia, pero no les importa porque lo que quieren es regresar por sus fueros, seguir robando. Piensan que van a engañar, ¿no?, a la gente . Confió que los choferes, las trabajadoras domésticas y los meseros, que están cerca de ellos, le remiten información.

Insistió en acusar a los medios de comunicación de manipular la información, refiriendo que no difunden las buenas noticias. Ejemplificó con la cotización del dólar ayer que estaba por debajo de 17 pesos: Miren, es que esto es muy importante, miren cómo está el peso fuerte, está fortachón el peso, y de esto no dicen nada los medios .

–Xóchitl Gálvez lo acusa de ser el jefe de campaña de las corcholatas. ¿Qué opina de eso?

–Ya no voy a poder hacerlo porque ya me lo van a impedir.

–Pero dice que todavía puede, que todavía no lo notifican. ¿Qué respondería?

–Ah, no, yo soy el dirigente de un movimiento de transformación que tiene como propósito combatir a corruptos, hombres y mujeres.