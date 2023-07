Pues bien, de acuerdo con esas medidas cautelares tomadas en una sesión extraordinaria urgente , el mandatario no puede ejercer su libertad de expresión, dada su investidura y la prudencia discursiva que exige su encargo , pero sí, y a plenitud, la quejosa, en este caso la (versión oficial) ex vendedora de gelatinas, quien también ocupa un cargo público y de elección popular (perdón: no es así, porque a Xóchitl no la eligió la ciudadanía, sino por dedazo de su partido, Acción Nacional).

Sin embargo, en la mañanera de ayer (que se llevó a cabo en La Paz, Baja California Sur) y en ejercicio de su libertad de expresión, el presidente López Obrador dijo que no ha llegado la notificación del INE sobre las citadas medidas cautelares , por lo cual “puedo decir que me da tiempo todavía para que, antes de que me vayan a cepillar, pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, sí, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras. Y me llegó una información, que en nueve años (la ex vendedora de gelatinas) recibió (siendo funcionaria) contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren. Además, el que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública”.

Entonces, dijo López Obrador, me quieren silenciar , pero, como no nos llega la notificación , pidió que “si llevan tiempo engañando, simulando que les importa la transparencia, ahora que ustedes promueven… Claudio X. González, como gerente del bloque conservador, y principal promotor de Xóchitl, que ella es la elegida por la mafia del poder (…) Vamos a esperar a que Claudio X. González responda si van a hacer ellos la investigación. De todas maneras, a ver si le hacemos llegar la información (si no hoy, el lunes) que tenemos sobre su protegida acerca de los contratos, no sólo de los gobiernos, sino de empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso y son clientes de la señora Xóchitl”.

En resumidas cuentas, subrayó el mandatario, si no quieren que hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho de réplica, ni modo que no voy a contestar .

Las rebanadas del pastel

¿Cuántas gelatinas, tamales y pollos habrá vendido en su vida la pobre Xóchitl Gálvez como para acumular suficientes recursos y con ellos armar las empresas que obtienen multimillonarios contratos de los sectores público y privado? Un chingo , dirá la senadora plurinominal.

