Considera ilegal que el INE pretenda callar a López Obrador

a medida del Instituto Nacional Electoral (INE) de pretender callar al presidente Andrés Manuel López Obrador desliza una rotunda ilegalidad al hacerlo en periodo no electoral. Ademas, el INE niega a los mexicanos sus garantías a estar informados, lo que viola el derecho humano a la libertad de expresión. También trasgrede el derecho de réplica del Presidente. Los consejeros que emitieron tal medida deben ser investigados.

José Lavanderos

Acusan atropello de la derecha en comicios de Guatemala

Leí con azoro el editorial de ayer: Guatemala: el muro de la corrupción , con el que me entero de que la Suprema Corte de Guatemala (cualquier parecido con la nuestra es pura coincidencia) ordenó al tribunal electoral que no certifique la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 25 de junio en las que el partido progresista Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arévalo lograron 11.77 por ciento de los votos y con ello su derecho a participar en la segunda vuelta. Me parece un atropello de la derecha que nuestro país vecino intente de manera ilícita impedir el derecho ganado por el partido que lucha contra la corrupción. Mi pregunta es: ¿lo permitirá el pueblo guatemalteco que votó y se intenta no respetar su sufragio? Por el bien del avance de la democracia y de su lucha contra la corrupción en los pueblos de nuestra América, ojalá que no.

Benjamín Cortés V.

Exhortan a impedir el regreso de neoliberales

El adeudo heredado de 98 mil millones de pesos que tiene el actual gobierno por renta de nueve hospitales sólo es una pequeña muestra de lo que significó el neoliberalismo en México: todo un esquema de corrupción y de negocios para quienes sostenían y avalaban sus políticas, es decir, para la élites partidistas y legislativas que recibían y siguen recibiendo sobornos y regalías, y para los grupos empresariales que se beneficiaban de ellas.

Estos datos y los que a lo largo de su mandado ha venido dando el presidente Andrés Manuel López Obrador son suficientes para tomar conciencia de que regresarle el país a los neoliberales, disfrazados de indígenas, de izquierdistas o de lo que sea, sería un error histórico que el pueblo pagaría con pobreza y sufrimiento. Invito a las mexicanas y a los mexicanos a oponernos y continuar el camino de la transformación que tantos beneficios nos está dejando.

Raymundo Colín Chávez

Piden corregir fallas para cobrar las pensiones

Es una pena ajena ver a tanto anciano formado desde antes de las 6 horas para cobrar su pensión. Y en ocasiones, por fallas en los sistemas no les pagan.