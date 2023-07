El portavoz de la oficina del alguacil de West Baton Rouge, Landon Groger, informó que los bomberos combatían el incendio en las instalaciones cerca de Plaquemine a las 11 de la noche de ayer, aunque no se había detectado ninguna fuga química en las instalaciones cercanas al río Misisipi, detalló el portal The Advocate.

Los funcionarios de la planta informaron que el incidente, que tuvo lugar alrededor de las 9:15 de la noche (hora local), no tuvo víctimas fatales, pues según dijeron no hubo heridos, tras contabilizar a todos sus empleados. También indicaron que hasta el momento no cuentan con conocimiento sobre la causa de las explosiones, por lo que continuarán trabajando para esclarecer lo que originó el incidente.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran grandes incendios en la planta química. Algunos captaron una gran nube de hongo ardiente que sale de Dow.