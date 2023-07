Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 15 de julio de 2023, p. 17

Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó ayer en una entrevista al diario Kommersant que propuso al líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, que sus combatientes sirvieran bajo la autoridad oficial de otro mando, pero que éste rechazó la oferta tras la rebelión fallida a fines del mes pasado.

En un principio, Putin manifestó que aplastaría el motín del 23 y 24 de junio, pero horas más tarde se llegó a un acuerdo para permitir que Prigozhin y algunos de sus combatientes se marcharan a Bielorrusia.

El Kremlin informó el lunes pasado que Putin mantuvo conversaciones con los comandantes de Wagner y Prigozhin en una reunión el 29 de junio, cinco días después del motín. Los mercenarios, según el Kremlin, reafirmaron su lealtad a Putin.

No obstante, Kommersant, uno de los principales periódicos rusos, publicó unas declaraciones de Putin a su corresponsal en el Kremlin, Andrei Kolesnikov, que sugerían que el futuro de Prigozhin y Wagner estaba en duda.

Wagner no existe , dijo Putin a Kommersant cuando se le preguntó si se mantendría como unidad de combate. No existe una ley sobre organizaciones militares privadas. Simplemente no existe .

Consultado por el comentario de Putin, el Kremlin respondió ayer que no existía ninguna entidad legal llamada Wagner y que el estatus legal de este tipo de empresas es algo complicado que había que estudiar.