Siento que este disco me ha permitido encontrar y conectar con la realidad de que soy muchas cosas, diversos mundos en uno; ha sido un proyecto que me ha permitido vol-ver a muchas de mis facetas como mujer, ser humano y artista, donde he podido explorar una parte muy importante que tiene que ver con conectar y liberar el alma realmente , señaló.

▲ Conferencia de prensa con la cantante en la que dio a conocer los detalles sobre los próximos shows que ofrecerá en la CDMX, Monterrey y Guadalajara. Foto Yazmín Ortega Cortés

Nueva fase en mi carrera

“Cada show te propone un reto distinto, pero De todas las flores ha sido un proyecto que me ha recordado, quizás, todas esas áreas en ese jardín interno que yo podía visitar, reconectar, y me ha empujado a no tener justamente miedo de arriesgar a nivel creativo y artístico (…) Es ese espacio más onírico, más surrealista de ese rincón de mi mente al que ni yo misma me había permitido entrar”, explicó.

“Es un momento muy importante, porque siento que se convierte en un parteaguas de mi camino artístico, donde quizás digo que no sabía poder hacer algo ni lograr esto. Eso me abre nuevas ramas en la cantidad de cosas que sé que puedo ir explorando sobre la marcha.

Es también una transición. Siento que es un momento que da pie a otro de mi historia como cantadora y compositora. Creo que empieza una nueva fase en mi carrera musical, no sé de qué, pero lo siento internamente.

Natalia Lafourcade se dijo muy contenta por la evolución musical que ha experimentado a lo largo de sus 23 años de carrera, así como sumamente agradecida por poder seguir haciendo música y entregándose a ella.

Destacó que esa expresión ha sido su compañera, maestra, dadora, y que siempre ha estado a su lado para consolarla, regresarla, aterrizarla, para enseñarle infinidad de cosas: Para mí, la música se ha convertido en mi vida, por supuesto; es mi pasión, mi servicio, mi trabajo, mi fiesta, mi agua, mis tantas cosas .

El disco De todas las flores es descrito como un diario musical que muestra la evolución artística de su autora. Está conformado por 12 canciones inéditas que exploran temas como la vulnerabilidad, la vida y la muerte, la feminidad, la naturaleza, lo místico, el amor y el desamor.

La gira comprenderá, asimismo, ciudades de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú y Chile, entre otros lugares más por anunciar.