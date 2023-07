De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 15 de julio de 2023, p. 7

En referencia a la nota publicada en estas páginas, titulada Diputados aplazan discusión de reforma a la ley de cinematografía , el 7 de julio, la diputada federal Marisol García Segura, mediante una misiva, aclara que ella no tuvo “conocimiento alguno de que la Canacine hubiera manifestado formalmente alguna solicitud de aplazamiento para lograr un análisis más profundo de la propuesta... cabe precisar que durante la junta directiva previa se contó con el quorum necesario y durante su desarrollo se votó el orden del día sin contratiempo alguno. No obstante, esto no ocurrió durante la reunión extraordinaria, situación que de ninguna manera se relaciona con alguna petición o acuerdo con Canacine”.

En referencia a la declaración de la titular de la Canacine, Tábata Vilar Villa, sobre que “…la reforma constituiría censura previa”; García Segura menciona que en su propuesta de modificaciones al artículo 14 de la ley de cinematografía que envío a la Cámara baja que: “…en ningún momento hace referencia a algún tipo de mecanismo para evaluar, calificar o revisar las propuestas fílmicas. Lo único que propone la iniciativa, es que el Estado fomente un cine que refleje la representación de la realidad mexicana con toda su diversidad”.