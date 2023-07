Y tanto los guionistas como los actores temen la amenaza del uso no regulado de la inteligencia artificial (IA). Los actores dicen que los estudios quieren usar sus imágenes sin tener que contratarlos o pagarles.

Durante décadas, un actor que aparecía en un programa de televisión popular como Seinfeld o The Office podía contar con recibir cheques de regalías cuando el programa fuera retransmitido, lo que le reportaba un pago incluso en momentos en que no podía encontrar trabajo.

Una extensión de contrato de 12 días y las negociaciones poco antes de la fecha límite inicial, a fines de junio, generaron cierta esperanza de que se llegara a un acuerdo, pero la hostilidad creció. La estrella de The Nanny (La Niñera), Fran Drescher, quien encabeza el sindicato, dijo que los hizo sentir que nos habían engañado, como si tal vez sólo fuera para permitir que los estudios promocionen sus películas de verano durante otros 12 días .

Más de un mes de negociaciones sobre un nuevo contrato de tres años entre el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadunidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y los estudios, servicios de streaming y productoras que los emplean, lograron pocos avances, y el tono se volvió abiertamente hostil en los días antes de que los líderes sindicales votaran a favor de la huelga. Una intervención de última hora de un mediador federal no cerró la brecha.

¿Qué implicará la huelga para los actores?

Las reglas del sindicato indican que los actores no deben hacer ninguna parte de su trabajo, que va mucho más allá de filmar películas y programas de televisión.

No se les permite hacer apariciones personales ni promocionar su trabajo en podcasts o estrenos. Se les prohíbe realizar cualquier trabajo de producción, incluidas audiciones, lecturas, ensayos, doblajes o pruebas de vestuario.

Los recién nominados al Emmy no pueden hacer campaña por votos ni aparecer en la ceremonia, que está prevista para septiembre. Es probable que la gala se reduzca o se aplace.

En cambio, se espera que pasen sus días en mítines, fuera de la sede de las empresas y los centros de producción de los estudios.

Si bien grandes nombres como Matt Damon, Jamie Lee Curtis y Jessica Chastain se han pronunciado a favor de la huelga y es probable que sean el rostro de las manifestaciones, el SAG también incluye a decenas de miles de actores que luchan por encontrar trabajo y mantener sus ingresos. Es probable que les aguarden dificultades financieras más serias.

¿Cuál efecto tendrán los paros simultáneos para el público?

Los actores en huelga con los guionistas forzarán a casi todos los programas o películas con sede en Estados Unidos a una pausa. Es probable que las próximas temporadas de programas de televisión se retrasen indefinidamente, y algunos estrenos de películas también se aplazarán. (Aunque el encontronazo de taquilla entre Barbie y Oppenheimer del 21 de julio todavía está en marcha).

La huelga de guionistas tuvo un efecto casi instantáneo en los programas nocturnos de tertulia como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC, Jimmy Kimmel Live! y The Late Show With Stephen Colbert de CBS, que hicieron una pausa de inmediato. Saturday Night Live eliminó sus últimos tres episodios de la temporada.

En los dos meses transcurridos desde entonces, muchas series de televisión con guion también pararon, incluidos Stranger Things de Netflix, Hacks de Max, Yellow Jackets de Showtime y Severance de Apple TV+.

Puede tomar más tiempo notar la huelga de los actores en los menús de Netflix o Prime Video, aunque los amantes de las series originales de esos medios tendrán que esperar más de lo habitual para que regresen sus favoritos.

Los rodajes fuera de Estados Unidos, donde operan diferentes sindicatos y contratos, pueden continuar, como lo hará House of the Dragon con sede en Gran Bretaña para HBO, aunque es probable que la huelga también tenga un lastre secundario para ellos.

Los realities shows, concursos y la mayoría de los programas de entrevistas diurnos tal vez no se verán afectados.

¿Cuánto durará esto?

Es una incógnita. Después de dos meses, no hay negociaciones previstas ni inminentes para el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

La huelga de escritores anterior más larga, en 1988, duró cinco meses. La más reciente, en 2007 y 2008, se prolongó durante tres meses, al igual que la huelga de actores más reciente en 1980.

Con ambos grupos en huelga, juntos por primera vez desde 1960, y ambos enfrentando muchos de los mismos problemas, es posible que se encuentren sin trabajo durante mucho tiempo.