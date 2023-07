Un mecanismo usado repetidamente por la EFSA es ignorar los estudios que muestran impactos graves, o expresar conclusiones amañadas, que no son acordes al contenido de los estudios analizados (Ver por ejemplo https://tinyurl.com/3ywy8ex9).

En el anuncio ahora realizado, la propia EFSA aclara que “una preocupación se define como crítica cuando afecta a todos los usos propuestos de la sustancia activa objeto de evaluación” (cursivas en el original), entre los cuales incluye usos previos a la siembra, posteriores a la cosecha, distintas formas de uso y consumo, etcétera.

Esto significa que EFSA puede reconocer evidencias gravísimas relacionadas a alguno de esos eslabones, pero como el mismo no se manifiesta en todos los pasos considerados, no la expresa como preocupación crítica . En su propio comunicado del 6 de julio, dice que hay una serie de lagunas y datos pendientes, reconoce la genotoxicidad potencial de impurezas del glifosato, informa que la evaluación del riesgo a los consumidores no está completa y reconoce claramente el potencial de productos que contienen glifosato de causar neurotoxicidad en el desarrollo y daños en el microbioma en animales, así como daños a la biodiversidad. Pese a todo ello, se decanta por anunciar que no tiene preocupaciones críticas y abre la puerta a una extensión del uso de glifosato, que la Unión Europea debe considerar en diciembre 2023.

Una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y sindicatos europeos lanzaron este mes el portal Stop Glyphosate, que explica por qué es urgente abandonar y prohibir el uso de glifosato. Comparten también nuevos estudios científicos sobre sus impactos en salud y ambiente (https://stopglyphosate.eu/).

Al igual que la EFSA ha hecho en otras oportunidades, las conclusiones anunciadas ahora no se sustentan en el contenido de los estudios sometidos a consideración (https://tinyurl.com/3ywy8ex9).

Al respecto, un grupo de científicos de la HEAL (Health and Environmental Alliance) reveló que 10 de 11 estudios en animales de laboratorio sobre los que se basó EFSA, muestran surgimiento de tumores asociados a cáncer como linfoma, cáncer de hígado y riñón entre otros (https://tinyurl.com/39pb9ev2). No obstante, EFSA no clasifica esto como preocupación crítica .

Este tipo de argumentos fraudulentos son los que utilizan las empresas de agrotóxicos en todo el mundo, como ahora a través de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en su intento por impedir en el T-MEC que México, al igual que más de 20 países y varias decenas de ciudades en todo el mundo, restrinjan o prohíban el glifosato.

*Investigadora del Grupo ETC