Aunque conquistó tres Copas Américas (2003, 2010, 2018), se ausentó de la más reciente, ganada por sus compañeras en Colom-bia en 2022, debido a una lesión de ligamento en la rodilla derecha sufrida en su once, Orlando Pride (Estados Unidos), que la tuvo apartada de los campos durante casi un año.

Algún entrenador prefirió incluso retirar a sus dirigidos de las competiciones antes que permitir que enfrentaran a una mujer. Esquivaba a todos, de un lado a otro, para atrás, para el frente. Parecía que volaba , recordó la ex portera Meg, su compañe-ra cuando llegó con 14 años al Vasco da Gama de Río de Janeiro.

En su natal Dois Riachos, en el estado de Alagoas, en el empobrecido noreste brasileño, le dijeron desde chica que no era normal que una niña jugara al futbol.

No será, sin embargo, la primera vez que Marta Vieira da Silva, máxima artillera de su país, con 122 tantos en 186 partidos, más que las 77 dianas de Pelé y de Neymar, luche contra las adversidades.

La goleadora histórica de los Mundiales (17 goles, uno más que el alemán Miroslav Klose) deberá liderar a una selección renovada y fortalecida colectivamente, pero que por el poderío de rivales como Estados Unidos, Alemania o Suecia no parte favorita para bordar su esquiva primera estrella.

Sao Paulo., La reina del futbol, la brasileña Marta, aún no tiene corona y conseguirla en la Copa del Mundo de Austra-lia y Nueva Zelanda no pinta fácil, ni siquiera para esta mujer acostumbrada a hitos y luchas que disputará su sexto y último Mundial (20 de julio-20 de agosto) a los 37 años.

▲ La seleccionada brasileña ha sido nombrada seis ocasiones la mejor jugadora del orbe, apenas detrás de Lionel Messi y superando a Cristiano Ronaldo. Foto Afp

Cuando niña pensaba que la policía detenía a quienes hacían algo malo, y yo no me sentía practicando nada errado, así lo siento hasta hoy , dice la ex mediocampista, actualmente de 59 años.

A comienzo de 1970, en su natal Camaçari, ofrecía helados a compañeros de juego a cambio de que le avisaran de la llegada de la autoridad. E incluso cavó un hueco, que llama tumba , al lado de la cancha para esconderse. Pero el plan a veces fallaba, era atrapada y trasladada a la comisaría.

Los policías me trataban bien, pero algunos decían que no podía jugar, porque el futbol era cosa de hombres. Yo los cuestionaba: ¿dónde está escrito eso? , recuerda. No sabía que había una ley que prohibía a las mujeres jugar al balompié .

El veto en Brasil surgió en medio del régimen conservador de Vargas y tuvo amparo, entre otros, en un discurso biomédico que consideraba a las mujeres más frágiles que los hombres, por lo que su integridad física debía ser protegida , según la investigadora Silvana Goellner.

Ellas nunca dejaron de jugar, crearon estrategias para burlar la ley , señala la coautora del libro Las pioneras del futbol piden paso: conocer para reconocer.

Algunas se vestían de hombres, jugaban en las noches o en espacios privados, o corrían en distintas direcciones cuando eran descubiertas para desorientar a los policías y evitar ser atrapadas.

Dilma Mendes, menor de siete hermanos, cinco de ellos hombres, se recuerda sentada en una silla de la comisaría de Camaçari orando para que su padre, su gran cómplice, fuera a rescatarla. Si su madre la recogía, sabía que recibiría de ella una zurra por practicar un deporte de hombres .

“Era duro llegar a casa y que tu madre y hermanos te pegaran, y al día siguiente tener que estar lista para volver a jugar. Era algo así como ‘mueres hoy y renaces el mismo día’, porque si dejas el renacer para otra jornada, sigues muerta. Vi a muchas amigas abandonar el futbol por culpa de ese proceso tan cruel”, afirma.

Brasil tuvo grandes jugadoras que no tuvieron oportunidad , señala. La prohibición fue cruel, porque te quita los sueños , cuenta entre lágrimas.

Tras retirarse, en 1995, se dedicó a la dirección técnica. Descubrió a la legendaria Formiga, ex mediocampista de la Canarinha, y ganó el Mundial de futbol siete de 2019 al mando de la Verdeamarela.