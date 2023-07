Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Sábado 15 de julio de 2023, p. 4

Es viable la construcción de un centro cultural administrado por el gobierno de México en el Instituto de Arte de San Francisco (SFAI, por sus siglas en inglés), donde se ubica el mural The Making of a Fresco Showing the Building of a City (La elaboración de un fresco mostrando la construcción de una ciudad), de Diego Rivera, asegura en entrevista Marco Barrera Bassols, coordinador de Vinculación Internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) de México.

El museógrafo e historiador no descarta la posibilidad de abrir una librería del FCE en Estados Unidos, ya que sólo cuentan con centros de distribución en algunos consulados, por lo que esa opción sería una gran oportunidad .

Ante la noticia de la venta del SFAI, donde Rivera pintó aquel mural en 1931 (La Jornada, 7/7/23), Barrera Bassols sostiene que es factible crear un centro cultural, si se reúnen las condiciones.

“Si pudimos comprar una refinería en Estados Unidos, perfectamente podemos hacer una inversión de esta naturaleza. A lo mejor no es sólo un tema del gobierno y se necesita la participación de empresarios mexicanos o mexicoestadunidenses interesados en que ese patrimonio siga siendo accesible al público.

El problema es que el lugar está cerrado, y la gente ya no puede ver los murales. Es un espacio declarado patrimonio en San Francisco y no podemos dejar que se pierda.

Un ejemplo, en Bogotá

Para el funcionario, sería fantástico contar con un recinto en esa ciudad de California, donde se puedan vender libros que no sean de autoayuda, sobre todo por la cantidad de hispanomexicanos que viven en esa zona.

Mencionó el caso del Centro Cultural Gabriel García Márquez, del FCE, en Bogotá, Colombia, que ya está liquidado. Explicó que “al gobierno de México le costó 3.4 millones de dólares y ya lo terminamos de pagar; era un crédito bancario, y ahora ya es nuestro, afortunadamente. El papel que cumple ese centro no es sólo primordial para México, sino también para los bogotanos; es de los espacios más importantes que hay en esa ciudad.