Sábado 15 de julio de 2023, p. 2

Fundada en 1998 por Beatriz Madrid Díaz y Marcos Ariel Rossi, la compañía Fóramen M. Ballet festejará su 25 aniversario en el Palacio de Bellas Artes este 19 de julio con un programa especial de tres estrenos que reflejan su visión de la danza como arte ético y propositivo.

La celebración de los opuestos es el título del espectáculo, que incluye las coreografías Homenaje a la Tierra, dedicada a la madre de la fundadora de la compañía, quien murió recientemente; La consagración de la primavera: El ritual a la vida, una propuesta diferente al ballet de Vaslav Nijinsky, creada durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, y KYO: La verdad a través del sonido de la palabra, sobre los elementos que transforman al ser humano.

A propósito de su presentación en Bellas Artes, los directores de la agrupación conversaron con La Jornada sobre sus propuestas coreográficas, la vocación del grupo y cómo se han mantenido en el gremio.

“Estos 25 años son resultado del esfuerzo, el compromiso y el amor hacia esta profesión que es la danza. Nos hemos mantenido porque somos muy necios amando la danza y, más allá de todas las problemáticas que puede generar contar con dos directores, nos une el arte y el respeto que tenemos a las distintas maneras de creación; por eso se llama La celebración de los opuestos, porque Marcos crea desde una perspectiva diferente a la mía, y las dos se conjugan en esta pasión dancística”, sostiene Madrid en entrevista.

Para Marcos Ariel Rossi, “han valido la pena estos años, porque, como decía el maestro Michel Descombey: ‘hay que bailar la vida y vivir la danza’, y cuando la vida de uno es la danza, la danza vive en uno, no queda otra posibilidad. Creo que si no hubiera danzado en esta vida me hubiera inventado una danza para bailar, porque uno cada día le mete la vivencia, toda la pasión y todo el aprendizaje, y cuando uno lo tiene lo comparte, lo transmite; al hacer circular el saber la danza tiene sentido”.

Desde su creación, Fóramen M. Ballet se ha mantenido independiente, ha creado un repertorio novedoso, con una identidad muy clara y con la misión de sensibilizar a su comunidad. En 25 años de labor ininterrumpida, la agrupación es un referente del quehacer cultural y artístico de México.

Instruido en el país por docentes como Gladiola Orozco y Michel Descombey, y en Europa por Maurice Béjart, Rossi compartió que la presentación en el Palacio de Bellas Artes también es un homenaje a sus maestros en el Ballet Teatro del Espacio.