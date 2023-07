Blanche Petrich / V

Periódico La Jornada

Viernes 14 de julio de 2023, p. 14

María del Carmen Alonso Acevedo, de 57 años, recuerda el día que fue levantada por policías de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y llevada a las galeras de Tlaxcoaque. Esa fecha su hermana mayor cumplía 15 años y su mamá había ido a verla al Tutelar de Menores, para llevarle su pastel y unos chuchulucos. Maricarmen tenía 12 años y por imitación y por rebeldía se había lanzado también a la aventura de vivir en la calle, andar en pandillas de niños, robar para comer y “pues… para nuestras drogas”.

A esa edad, esta niña de la calle supo lo que es la tortura y la prisión ilegal, aunque sólo ahora sabe que aquello que sufrió es una grave violación a sus derechos humanos.

Los rasgos más extremos de la policía capitalina que operó bajo las órdenes de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea, de Arturo El Negro Durazo y Francisco Sahagún Baca, no excluyeron a los niños entre sus víctimas.

Ni a jóvenes, por el simple hecho de tener el pelo largo o llevar en la calle un churro de mariguana. Esa experiencia la vivió Luis Manuel Serrano Díaz, cuando tenía 17 años. Fue detenido en la colonia Insurgentes Mixcoac, a pocas cuadras de su casa, con sus hermanos. Dentro de su vocho se estaban dando un toque.

Serrano es artista plástico y dirige el taller de collage en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, Las Liternas de Santa Martha. Su caso no pasó a mayores. Los jóvenes fueron liberados a las pocas horas. La niña Maricarmen, sin embargo, no tuvo igual suerte.

Como 40 chamacos

Y ni crea que éramos pocos. El día que me llevaron vi como a 40 chamacos. Casi todos éramos niños de la calle; a los varones les decían los pelones porque los rapaban. A las niñas no; sólo nos echaban el cemento que inhalábamos en el pelo. Igual después también nos teníamos que rapar.

Nada ha olvidado de esos ocho días que pasó en los sótanos de Tlaxcoaque. Me agarraron en la TAPO. Andaba pidiendo para comer. Alguien me encargó que le cuidara una canasta de dulces y ahí me cayeron. Dijeron que llevaba mariguana, pero no. Desde que nos subieron a la camioneta, de esas blancas que decían Prevención Social, nos empezaron a dar toques por todos lados. Y les daba risa. Ya adentro, cachetadas para todo. Y regaderazos de agua helada .

Hace unos días, caminando por la calle Corregidora, en el Centro Histórico, vio en la pared un cartel medio desprendido. Bajo el título La memoria cuenta la historia se lee una convocatoria a quienes quieran compartir sus testimonios sobre violaciones graves a sus derechos humanos cometidos en Tlaxcoaque entre 1957 y 1989.

Uy, ahora sí. Hasta que se acordaron de nosotros , se dijo. Para ella, ese llamado a formar parte de la historia de la ciudad ha sido una de sus mayores reivindicaciones. Siempre pensé que lo que los niños y niñas vivimos en ese lugar espantoso se tiene que conocer. Pues a ver si con esto ahora sí.

Terminó de desprender el cartel, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsa de mandado. En cuanto pudo buscó la dirección indicada en la gentrificada colonia Hipódromo Condesa, Casa Refugio Citlaltépetl (CRC) –designado sede para recibir los testimonios de las víctimas por el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH)– y se apuntó para dar su testimonio. Ante la directora de CRC, María Cortina, desdobla su cartel y pregunta: ¿Es aquí?

Peleas de niñas, diversión de policías